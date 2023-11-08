ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ
ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN100201
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Antique (цвет бежевый) одинарная. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Серия рамок AtlasDesign Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201023579
|8.3
|8.3
|1.1
|см.
|0.016
|кг.
BB1
|2
|—
|45
|шт.
|4690201023586
|19.7
|38.6
|11.3
|см.
|0.724
|кг.
CAR
|3
|—
|270
|шт.
|14690201023583
|39.5
|39.8
|34.3
|см.
|4.78
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 363.33 kB
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