Продукты
ATN440146
ATLASDESIGN AQUA РОЗЕТКА с заземл. со шт. с прозрач. крышк.,16А, IP44, мех,БЕЛЫЙ
ATN440146
ATN440146

ATLASDESIGN AQUA РОЗЕТКА с заземл. со шт. с прозрач. крышк.,16А, IP44, мех,БЕЛЫЙ

Референс: ATN440146
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Количество кабелей 3
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895833857.17.14.3 см. 82г.
BB1
215шт.1360648958338237.218.68 см. 1.349кг.
CAR
3120шт.4360648958338338.438.433.2 см. 11.32кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 222кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 217.91 kB
Розетки серии AtlasDesign IP44
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45