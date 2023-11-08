ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) двухместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.