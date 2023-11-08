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ATN440102
ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ
ATN440102

ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ

Референс: ATN440102
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) двухместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 2-постовая
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта рамка
Режим фиксации безвинтовой
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: крышка
Стандарты EN 60669-1
Вес нетто 0.044 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958336115.48.33.4 см. 44г.
BB1
25шт.1360648958336823.219.58.9 см. 319г.
CAR
330шт.4360648958336940.424.228.8 см. 2.21кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 302.2 kB
Рамки серии AtlasDesign IP44
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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