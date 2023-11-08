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ATN440161
ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATN440161

ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: ATN440161
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Белый
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Исполнительное устройство клавиша
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895833787.17.14 см. 75г.
BB1
220шт.1360648958337537.218.68 см. 1.63кг.
CAR
3160шт.4360648958337638.438.433.2 см. 13.57кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 262кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 266.94 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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