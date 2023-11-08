ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: ATN440161
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Белый
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Исполнительное устройство клавиша
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583378
|7.1
|7.1
|4
|см.
|75
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606489583375
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.63
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606489583376
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.57
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|262
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 266.94 kB
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme ElectricЭлектроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты