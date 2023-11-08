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VS610-156B-28
W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-156B-28
VS610-156B-28

W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: VS610-156B-28
Линейка W59

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (в сборе, цвет слоновая кость) 1-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление освещением
Цветовой оттенок слоновая кость
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Серия W59
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Тип управления Кнопка
Тип контактов 1 переключающ.
Монтаж устройства открытый
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854391128.58.54 см. 104г.
BB1
210шт.1360648543911923.219.58.9 см. 1.145кг.
CAR
360шт.4360648543911040.424.228.8 см. 7.189кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 233кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
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