W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (цвет слоновая кость) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.