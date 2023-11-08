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RS16-152B-18
W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-152B-18

W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ

Референс: RS16-152B-18
Линейка W59

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (в сборе, цвет белый) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия W59
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Белый
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380656408.58.54.4 см. 108г.
BB1
210шт.460713806565723.219.58.9 см. 1.178кг.
CAR
360шт.1460713806565440.424.228.8 см. 7.2кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 239кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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