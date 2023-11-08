W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RS16-152B-28
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (в сборе, цвет слоновая кость) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия W59
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта розетка
Цветовой оттенок слоновая кость
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138065664
|8.5
|8.5
|4.4
|см.
|108
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138065671
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.178
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607138065678
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.2
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|239
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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