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VS610-156B-1-86
W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
VS610-156B-1-86
VS610-156B-1-86

W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: VS610-156B-1-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (цвет белый) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Серия W59
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия глянцевое
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854391297.087.084 см. 80г.
BB1
210шт.1360648543912623.219.58.9 см. 901г.
CAR
360шт.4360648543912740.424.228.8 см. 5.733кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 189кг.
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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