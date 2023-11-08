W59 AQUA 1-постовая РАМКА, IP44, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 AQUA 1-постовая РАМКА, IP44, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: KD-1B-28
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) одноместная. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки слоновая кость
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 1-постовая
Тип продукта рамка
Тип покрытия глянцевое
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Вес нетто 0.0165 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138065855
|8.5
|8.5
|3.3
|см.
|26
|г.
CAR
|3
|—
|34
|шт.
|14607138065852
|40.4
|24.2
|14
|см.
|1.1
|кг.
P12
|4
|—
|2380
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|95
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32.5 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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