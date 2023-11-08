W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: RS16-152B-1-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (цвет белый) розетки с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Серия продукта W59
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации винтом
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138065688
|7.08
|7.08
|4.4
|см.
|83
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138065695
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|934
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607138065692
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.3
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|195
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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