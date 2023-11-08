W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (цвет слоновая кость) розетки с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека.