W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
Референс: VS610-156B-18
Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (в сборе, цвет белый) 1-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Серия W59
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия глянцевое
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Описание полюсов 1P
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439105
|8.5
|8.5
|4
|см.
|104
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485439102
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.145
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606485439103
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.189
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|233
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
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