W59 AQUA 2-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) двухместная. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.