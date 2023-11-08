ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: ATN440151
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669 ISO 22196
Исполнительное устройство клавиша
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
BAG
|2
|—
|20
|шт.
|13606481041811
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.63
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 266.94 kB
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75483261UZ.SMT.01.0026.75483261
Формат PDF
Размер 501.62 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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