1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44 10АХ мех АЛЮМИН

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизм безвинтовойы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с Механизм безвинтовойами и рамками со степенью защиты IP44.