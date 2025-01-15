Продукты
ATN441061S
Выключатель (перекл.) "AtlasDеsign" IP44 С/У б/РАМКИ 1кл. (250В, 10АХ)
ATN441061S

Выключатель (перекл.) "AtlasDеsign" IP44 С/У б/РАМКИ 1кл. (250В, 10АХ)

Референс: ATN441061S
Серия AtlasDesign

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет карбон) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизм безвинтовойы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с Механизм безвинтовойами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Степень защиты (IP) IP44
Отделка поверхности Глянцевый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064821093911610.54.5 см. 0.071кг.
BB1
25шт.13606482109398239.28.9 см. 0.416кг.
CAR
320шт.2360648210939540.424.210.6 см. 1.846кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 184.059кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44 Screwless
Дата документа: 09/11/2023
Формат PDF
Размер 246.6 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44 Screwless
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
Формат PDF
Размер 566.59 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина