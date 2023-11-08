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ATN544015
AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный кнопочный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, АНТРАЦИТ
ATN544015
ATN544015

AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный кнопочный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, АНТРАЦИТ

Референс: ATN544015
Линейка AtlasDesign

Выключатель 1-клавишный кнопочный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Элегантный цвет антрацит гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Серия AtlasDesign
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Степень ударостойкости ik IK08
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010204935.712.520 см. 0.088кг.
BAG
212шт.4690201020509818.637.2 см. 1.181кг.
CAR
396шт.1469020102050633.238.438.4 см. 9.969кг.
P12
41728шт.114.680120 см. 197.429кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
С-ТР ТС-НВО EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00123_23
Формат PDF
Размер 3.72 MB
Срок действия: 27/01/2023 - 26/01/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00123_23
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