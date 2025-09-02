ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, ТЕРРАКОТОВЫЙ
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, ТЕРРАКОТОВЫЙ
Референс: ATN547061
Переключатель 1-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Терракотовый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Степень защиты (IP) IP54
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Переключатель одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 2.94 MB
Переключатель одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
Формат PDF
Размер 556.27 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
Формат PDF
Размер 74.96 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты