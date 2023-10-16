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BPSE48RT2U
Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 48В СВК RT 2U
BPSE48RT2U

Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 48В СВК RT 2U

Референс: BPSE48RT2U
Линейка Smart-Save Online

Во внешнем батарейном блоке BPSE48RT2U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric модели SRTSE2000RTXLISH.

Спецификация
Технические характеристики
EC000357 Аккумулятор (заряжаемый элемент питания)
Номин. напряжение 48 В
Ширина 438 мм
Модель/исполнение Свинец
Вес 29 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091276987158.520 см. 34.8кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация BPSE 2U руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 765.76 kB
BPSE 2U руководство пользователя
Техническая документация BPSE48RT2U паспорт изделия
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 64.75 kB
BPSE48RT2U паспорт изделия
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23
Формат PDF
Размер 945.23 kB
Срок действия: 11/08/2023 - 10/08/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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