Комплект монтажных рельсов 19" до 60кг 480-780мм для 2U ИБП сил модул компл бтрй
Комплект монтажных рельсов 19" до 60кг 480-780мм для 2U ИБП сил модул компл бтрй
Референс: SE1RK
Линейка Smart-Save Online
Монтажный комплект SE1RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 2U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127834
|54.5
|9.5
|6.5
|см.
|1.6
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог однофазные ИБПКаталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Техническая документация SE1RK руководство пользователяSE1RK руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 691.31 kB
Техническая документация SE1RK паспорт изделияSE1RK паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 62.14 kB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик