Продукты
SRTSE1500RTXLI
ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 1500ВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmartSlot
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI

ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 1500ВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmartSlot

Референс: SRTSE1500RTXLI
Линейка Smart-Save Online

ИБП Smart – Save Online SRTSE1500RTXLI 1,5кВА/1,5кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Соответственно, вес ИБП будет меньше и транспортировка проще. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409128282565018 см. 18.6кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
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Формат PDF
Размер 2.17 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
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Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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