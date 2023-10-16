Внутренний батарейный блок свинцово-кислотный SERBC №193
Внутренний батарейный блок свинцово-кислотный SERBC №193
Референс: SERBC193
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Во внутреннем батарейном блоке SERBC193 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE1500RTXLI, SRTSE1500RTXLI-NC, SRVSE1KRTI.
Спецификация
Технические характеристики
EC000357 Аккумулятор (заряжаемый элемент питания)
Номин. напряжение 36 В
Ширина 271 мм
Типоразмер (обозначение размера) Прочее
Емкость 9 л/ч
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127742
|38.2
|27.1
|12.3
|см.
|9.648
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог однофазные ИБПКаталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Техническая документация SERBC193 паспорт изделияSERBC193 паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 93.99 kB
Техническая документация SERBC руководство пользователяSERBC руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 719.2 kB
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23
Формат PDF
Размер 945.23 kB
Срок действия: 11/08/2023 - 10/08/2028
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