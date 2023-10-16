Продукты
SRVSE1KRTI
ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 1КВА RT 2U 230В 6 C13 SmartSlot
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI
SRVSE1KRTI

ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 1КВА RT 2U 230В 6 C13 SmartSlot

Референс: SRVSE1KRTI
Линейка Smart-Save Online

ИБП Smart – Save Online SRVSE1KRTI 1000ВА/900Вт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроле. Содержит программируемые розетки.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091276507056.524 см. 16.92кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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