Реле карта "сухих контактов" DB-9 порт
Реле карта "сухих контактов" DB-9 порт
Референс: SE9610
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Релейная карта «сухих контактов» SE9610 DB-9 порт предназначена для передачи информации о состоянии ИБП через замкнутые и разомкнутые контакты. Карта устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).
Спецификация
Технические характеристики
EC000309 Модуль для активного компонента сети/сетевой блок
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127797
|16.6
|12.4
|4.8
|см.
|1.092
|кг.
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Тип документа
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
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Формат PDF
Размер 855.38 kB
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