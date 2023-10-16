Продукты
SMTSE3000RMI2U
ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 3000 ВА RM 2U AVR 8 C13 230 В SmartSlot
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U
SMTSE3000RMI2U

ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 3000 ВА RM 2U AVR 8 C13 230 В SmartSlot

Референс: SMTSE3000RMI2U
Линейка Smart-Save

ИБП Smart – Save SMTSE3000RMI2U 3кВА/1,8кВт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 400x438x88 мм и 20,7 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Присутствует наличие разъема EPO для системы аварийного отключения. Имеет комплект для монтажа в стойку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912761254.549.522.3 см. 24.84кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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