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SE9620
Modbus карта
SE9620

Modbus карта

Референс: SE9620
Линейка Smart-Save Online

Modbus карта SE9620 предназначена для сообщения устройств по протоколу MODBUS. Карта устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912781016.813.24.2 см. 1.092кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SE9620 руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 655.39 kB
SE9620 руководство пользователя
Техническая документация SE9620 паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 77.65 kB
SE9620 паспорт изделия
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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