ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 2КВА RT 2U 230В 6 C13 SmartSlot
ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 2КВА RT 2U 230В 6 C13 SmartSlot
Референс: SRVSE2KRTI
Линейка Smart-Save Online
ИБП Smart – Save Online SRVSE2KRTI 2кВА/1,8кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроле. Содержит программируемые розетки
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127667
|70
|56.5
|24
|см.
|22.8
|кг.
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Тип документа
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