Сетевая карта 10/100/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric (Netility)
Сетевая карта 10/100/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric (Netility)
Референс: SE9604
Сетевая карта SE9604 предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). Совместимое программное обеспечение - Netility, ClientMate,SNMPView, SMS Server. В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9622
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 52
Высота 26
Тип компонента/запасной части SNMP/web адаптер сетевой
Глубина 80
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409225981
|18
|15
|0.65
|см.
|1.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
SE9604 Карта SNMP-адаптера для однофазных ИБП Systeme Electric
Дата документа: 06/11/2024
Формат PDF
Размер 90.2 kB
SE9604 Карта SNMP-адаптера для однофазных ИБП Systeme Electric
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик