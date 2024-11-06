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SE9604
Сетевая карта 10/100/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric (Netility)
SE9604

Сетевая карта 10/100/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric (Netility)

Референс: SE9604
Линейка Smart-Save Online SRT

Сетевая карта SE9604 предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). Совместимое программное обеспечение - Netility, ClientMate,SNMPView, SMS Server. В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9622



Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 52
Высота 26
Тип компонента/запасной части SNMP/web адаптер сетевой
Глубина 80
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922598118150.65 см. 1.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
SE9604 Карта SNMP-адаптера для однофазных ИБП Systeme Electric
Дата документа: 06/11/2024
Формат PDF
Размер 90.2 kB
SE9604 Карта SNMP-адаптера для однофазных ИБП Systeme Electric
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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