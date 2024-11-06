Датчик параметров внешней среды для сетевой карты SE9604
Датчик параметров внешней среды для сетевой карты SE9604
Референс: SE9622
Датчик параметров внешней среды SE9622 предназначен для измерения температуры, относительной влажности окружающей среды и детектирования протечки. Датчик работает только в совокупности с сетевой картой SE9604
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 54
Высота 22
Тип компонента/запасной части Датчик влажности/температуры
Глубина 70
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
SE9622 Датчик параметров внешней среды для SNMP-карты SE9604
Дата документа: 06/11/2024
Формат PDF
Размер 60.89 kB
SE9622 Датчик параметров внешней среды для SNMP-карты SE9604
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