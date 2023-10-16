Продукты
SRTSE6KRTXLI-NC
ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 6К XL RT5U 1:1 клм SmSlot NC прл 2кор
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC
SRTSE6KRTXLI-NC

ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 6К XL RT5U 1:1 клм SmSlot NC прл 2кор

Референс: SRTSE6KRTXLI-NC
Линейка Smart-Save Online

ИБП Smart – Save Online SRTSE6KRTXLI-NC 6кВА/6кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная сетевая карта. Конфигурация включает в себя параллельное резервирование, которое увеличивает суммарную выходную мощность, повышает отказоустойчивость системы. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Карта управления SNMP в комплекте. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков. Наличие режима работы ИБП без батарей (в режиме двойного преобразования).

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Ширина 438 мм
Высота 221 мм
Глубина 610 мм
Вес 78 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912838187114.525 см. 20.4кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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