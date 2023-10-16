Датчик параметров внешней среды
Датчик параметров внешней среды
Референс: SE9602
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Датчик параметров внешней среды SE9602 предназначен для измерения температуры, относительной влажности окружающей среды. Датчик работает только в совокупности с сетевой картой SE9601. Дополнительно для работы сухих контактов необходимо подключение внешнего источника питания.
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127827
|12.5
|12.5
|3.3
|см.
|0.082
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог однофазные ИБПКаталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Техническая документация SE9602 руководство пользователяSE9602 руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 554.08 kB
Техническая документация SE9602 паспорт изделияSE9602 паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 80.67 kB
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.17852_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.17852_23
Формат PDF
Размер 961.34 kB
Срок действия: 04/08/2023 - 03/08/2028
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