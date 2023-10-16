Сетевая карта SNMP
Сетевая карта SNMP
Референс: SE9601
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Сетевая карта SE9601 предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9602.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127780
|16.8
|13.2
|4.2
|см.
|1.092
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог однофазные ИБПКаталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Техническая документация SE9601 руководство пользователяSE9601 руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 338.16 kB
Техническая документация SE9601 паспорт изделияSE9601 паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 91.19 kB
Базовый дистрибутив ПО Пакет ПО SNMPManager для WindowsПакет ПО SNMPManager для Windows
Дата документа: 01/12/2023
Формат ZIP
Размер 119.83 MB
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