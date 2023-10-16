Продукты
SE9601
Сетевая карта SNMP
SE9601
SE9601
SE9601
SE9601
SE9601
SE9601

Сетевая карта SNMP

Референс: SE9601
Линейка Smart-Save Online

Сетевая карта SE9601 предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9602.

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912778016.813.24.2 см. 1.092кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SE9601 руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 338.16 kB
SE9601 руководство пользователя
Техническая документация SE9601 паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 91.19 kB
SE9601 паспорт изделия
Базовый дистрибутив ПО Пакет ПО SNMPManager для Windows
Дата документа: 01/12/2023
Формат ZIP
Размер 119.83 MB
Пакет ПО SNMPManager для Windows
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