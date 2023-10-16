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SE2RK
Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй
SE2RK

Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй

Референс: SE2RK
Линейка Smart-Save Online

Монтажный комплект SE2RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 3U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409127841875825 см. 3.2кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SE2RK руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.36 MB
SE2RK руководство пользователя
Техническая документация SE2RK паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 74.52 kB
SE2RK паспорт изделия
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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