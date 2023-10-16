Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй
Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй
Референс: SE2RK
Линейка Smart-Save Online
Монтажный комплект SE2RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 3U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127841
|87
|58
|25
|см.
|3.2
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог однофазные ИБПКаталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Техническая документация SE2RK руководство пользователяSE2RK руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.36 MB
Техническая документация SE2RK паспорт изделияSE2RK паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 74.52 kB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик