ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 10КВА,XL,RT 6U,1:1,клеммы,SmSlot,2кор
ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 10КВА,XL,RT 6U,1:1,клеммы,SmSlot,2кор
Референс: SRVSE10KRTXLI6U
Линейка Smart-Save Online
ИБП Smart – Save Online SRVSE10KRTXLI6U 10кВА/9кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409128268
|87
|58
|50
|см.
|99.1
|кг.
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Тип документа
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