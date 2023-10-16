Продукты
SRVSE10KRTXLI5U
ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 10КВА,XL,RT 5U,1:1,клеммы,SmSlot,2кор
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U
SRVSE10KRTXLI5U

ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 10КВА,XL,RT 5U,1:1,клеммы,SmSlot,2кор

Референс: SRVSE10KRTXLI5U
Линейка Smart-Save Online

ИБП Smart – Save Online SRVSE10KRTXLI5U 10кВА/9кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Корпус компактный – 5U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409128251875849 см. 87.3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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