Продукты
SRVSE6KRTXLI5U
ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 6КВА XL RT 5U 1:1 клеммы SmSlot 2кор
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U
SRVSE6KRTXLI5U

ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 6КВА XL RT 5U 1:1 клеммы SmSlot 2кор

Референс: SRVSE6KRTXLI5U
Линейка Smart-Save Online

ИБП Smart – Save Online SRVSE6KRTXLI5U 6кВА/5,4кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Корпус компактный – 5U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Ширина 438 мм
Высота 221 мм
Глубина 580 мм
Вес 76 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912824487114.525 см. 18кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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