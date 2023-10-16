Продукты
SRVSE6KRTXLI4U
ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 6КВА XL RT 4U 1:1 клеммы SmSlot 2кор
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U
SRVSE6KRTXLI4U

ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 6КВА XL RT 4U 1:1 клеммы SmSlot 2кор

Референс: SRVSE6KRTXLI4U
Линейка Smart-Save Online

ИБП Smart – Save Online SRVSE6KRTXLI4U 6кВА/5,4кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Корпус компактный – 4U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Ширина 438 мм
Высота 176 мм
Глубина 715 мм
Вес 68 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091282377856.548 см. 82.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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