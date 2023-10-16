ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 2КВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmSlot кортк
ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 2КВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmSlot кортк
Референс: SRTSE2000RTXLISH
Линейка Smart-Save Online
ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLISH 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Модель с малой глубиной 510 мм при мощности 2кВА. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. ИБП с малой глубиной для телекома. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Ширина 438 мм
Высота 88 мм
Глубина 510 мм
Вес 19 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409128299
|71
|58.5
|20
|см.
|23.4
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог однофазные ИБПКаталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователяSNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователяShutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Техническая документация Parachute руководство пользователяParachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик