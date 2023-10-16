Продукты
SMTSE750RMI1U
ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 750 ВА RM 1U AVR 4 C13 230 В SmartSlot
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U
SMTSE750RMI1U

ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 750 ВА RM 1U AVR 4 C13 230 В SmartSlot

Референс: SMTSE750RMI1U
Линейка Smart-Save

ИБП Smart – Save SMTSE750RMI1U 750ВА/450Вт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 280x438x44 мм и 8,1 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Присутствует наличие разъема EPO для системы аварийного отключения. Имеет комплект для монтажа в стойку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912758257.539.534.5 см. 9.72кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик