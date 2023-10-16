ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 2КВА XL RT 2U 230В 8 C13 SmartSlot NC

ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLI-NC 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Карта управления SNMP в комплекте. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.