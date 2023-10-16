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SERBC176
Внутренний батарейный блок свинцово-кислотный SERBC №176
SERBC176

Внутренний батарейный блок свинцово-кислотный SERBC №176

Референс: SERBC176
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Во внутреннем батарейном блоке SERBC176 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE2000RTXLI, SRTSE2000RTXLI-NC.

Спецификация
Технические характеристики
EC000357 Аккумулятор (заряжаемый элемент питания)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912776653.327.112.3 см. 15.48кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SERBC176 паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 54.2 kB
SERBC176 паспорт изделия
Техническая документация SERBC руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 719.2 kB
SERBC руководство пользователя
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23
Формат PDF
Размер 945.23 kB
Срок действия: 11/08/2023 - 10/08/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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