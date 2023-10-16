Продукты
BPSE72RT2U
Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 72В СВК RT 2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U
BPSE72RT2U

Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 72В СВК RT 2U

Референс: BPSE72RT2U
Линейка Smart-Save Online

Во внешнем батарейном блоке BPSE72RT2U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.

Спецификация
Технические характеристики
EC000357 Аккумулятор (заряжаемый элемент питания)
Номин. напряжение 72 В
Ширина 438 мм
Модель/исполнение Свинец
Вес 41 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409127704766020 см. 49.44кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация BPSE 2U руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 765.76 kB
BPSE 2U руководство пользователя
Техническая документация BPSE72RT2U паспорт изделия
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 64.57 kB
BPSE72RT2U паспорт изделия
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23
Формат PDF
Размер 945.23 kB
Срок действия: 11/08/2023 - 10/08/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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