Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 72В СВК RT 2U
Внеш комплект батарей для ИБП Systeme Electric Smart-Save Online 72В СВК RT 2U
Референс: BPSE72RT2U
Линейка Smart-Save Online
Во внешнем батарейном блоке BPSE72RT2U используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric серий SRVSE и STRSE.
Спецификация
Технические характеристики
EC000357 Аккумулятор (заряжаемый элемент питания)
Номин. напряжение 72 В
Ширина 438 мм
Модель/исполнение Свинец
Вес 41 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127704
|76
|60
|20
|см.
|49.44
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог однофазные ИБПКаталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Техническая документация BPSE 2U руководство пользователяBPSE 2U руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 765.76 kB
Техническая документация BPSE72RT2U паспорт изделияBPSE72RT2U паспорт изделия
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 64.57 kB
С/Д-ГОСT Р РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23РОСС RU Д-CN.РА01.В.30653_23
Формат PDF
Размер 945.23 kB
Срок действия: 11/08/2023 - 10/08/2028
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