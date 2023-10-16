Продукты
SRTSE3000RTXLI-NC
ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 3КВА XL RT2U 230В 8C13+1С19 SmSlot NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC
SRTSE3000RTXLI-NC

ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 3КВА XL RT2U 230В 8C13+1С19 SmSlot NC

Референс: SRTSE3000RTXLI-NC
Линейка Smart-Save Online

ИБП Smart – Save Online SRTSE3000RTXLI-NC 3кВА/3кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Карта управления SNMP в комплекте. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13 + 1 IEC C19, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Ширина 438 мм
Высота 88 мм
Глубина 630 мм
Вес 27 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409128367766020 см. 33кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
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Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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