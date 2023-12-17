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C9C32220
City9 SET Модульный контактор 2P 2НО 20A, Ручное управление, AC 230В-230В
C9C32220

City9 SET Модульный контактор 2P 2НО 20A, Ручное управление, AC 230В-230В

Референс: C9C32220
Линейка City9 Set

Контактор CT серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, на номинальный ток 20 А (AC7a / AC7b), 2НО, номинальное напряжение силовой цепи - 230В, напряжение цепи управления - 230В, ширина 18 мм. - В сочетании с автоматическими выключателями или АВДТ обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока (освещение, отопление, вентиляция, жалюзи и т.п.) - Управление неприоритетными нагрузками с помощью мастер-выключателя. - Механический индикатор положения контактов. - Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC001653 Модульный контактор для распределительного щита
Глубина установочная (встраив.) 44 мм
Слайдер для ручного переключения Нет
Тип напряжения (цепь управления) AC (перемен.)
Тип напряжения (раб. напряжение) AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091528819.328 см. 0.132кг.
CAR
3132шт.14680409152888403030 см. 18.141кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Каталог City9 Set 2023
Техническая документация Листовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация Инструкция City9 Set CT C9CXXXXX
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 375.3 kB
Инструкция City9 Set CT C9CXXXXX
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07900_23
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07900_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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