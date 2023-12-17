City9 SET Модульный контактор 2P 2НО 20A, Ручное управление, AC 230В-230В

Контактор CT серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, на номинальный ток 20 А (AC7a / AC7b), 2НО, номинальное напряжение силовой цепи - 230В, напряжение цепи управления - 230В, ширина 18 мм. - В сочетании с автоматическими выключателями или АВДТ обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока (освещение, отопление, вентиляция, жалюзи и т.п.) - Управление неприоритетными нагрузками с помощью мастер-выключателя. - Механический индикатор положения контактов. - Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.