City9 SET Модульный контактор 2P 2НО 20A, Ручное управление, AC 230В-230В
City9 SET Модульный контактор 2P 2НО 20A, Ручное управление, AC 230В-230В
Референс: C9C32220
Контактор CT серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, на номинальный ток 20 А (AC7a / AC7b), 2НО, номинальное напряжение силовой цепи - 230В, напряжение цепи управления - 230В, ширина 18 мм. - В сочетании с автоматическими выключателями или АВДТ обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока (освещение, отопление, вентиляция, жалюзи и т.п.) - Управление неприоритетными нагрузками с помощью мастер-выключателя. - Механический индикатор положения контактов. - Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC001653 Модульный контактор для распределительного щита
Глубина установочная (встраив.) 44 мм
Слайдер для ручного переключения Нет
Тип напряжения (цепь управления) AC (перемен.)
Тип напряжения (раб. напряжение) AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152881
|9.3
|2
|8
|см.
|0.132
|кг.
CAR
|3
|—
|132
|шт.
|14680409152888
|40
|30
|30
|см.
|18.141
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Техническая документация Инструкция City9 Set CT C9CXXXXXИнструкция City9 Set CT C9CXXXXX
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 375.3 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07900_23ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07900_23
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
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