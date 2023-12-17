City9 SET Модульный контактор 2P 2НО 25A, Ручное управление, AC 230В-230В
City9 SET Модульный контактор 2P 2НО 25A, Ручное управление, AC 230В-230В
Референс: C9C32225
Контактор CT серии City9 Set Systeme Electric на номинальный ток 25 А (AC7a / AC7b), 2НО, номинальное напряжение силовой цепи - 230В, напряжение цепи управления - 230В, ширина 18 мм.
- В сочетании с автоматическими выключателями или АВДТ обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока (освещение, отопление, вентиляция, жалюзи и т.п.)
- Управление неприоритетными нагрузками с помощью мастер-выключателя.
- Механический индикатор положения контактов.
- Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC001653 Модульный контактор для распределительного щита
Глубина установочная (встраив.) 44 мм
Тип напряжения (цепь управления) AC (перемен.)
Номинальный рабочий ток 25 А
Возможна дополнит. комплектация Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152904
|9.3
|2
|8
|см.
|0.132
|кг.
CAR
|3
|—
|132
|шт.
|14680409152901
|40
|30
|30
|см.
|18.141
|кг.
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Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
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Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Техническая документация Инструкция City9 Set CT C9CXXXXXИнструкция City9 Set CT C9CXXXXX
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 375.3 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07900_23ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.07900_23
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
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