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FSE000115
Systeme Infinity, Выключатель с самовозвратом С/У 1кл. (250В,10А), Арктический лед
Systeme Infinity, Выключатель с самовозвратом С/У 1кл. (250В,10А), Арктический лед

Systeme Infinity, Выключатель с самовозвратом С/У 1кл. (250В,10А), Арктический лед

Референс: FSE000115
Серия Systeme Infinity

Выключатель 1-клавишный (схема 1) нажимной с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 АХ. Выключатель нажимной обеспечивает замыкание электрической цепи на то время, пока осуществляется нажатие. Матовая стеклянная клавиша, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804093030164.510.210.9 см. 0.149кг.
BB1
210шт.468040930302311.520.320.1 см. 1.577кг.
CAR
3100шт.1468040930302041.755.622.7 см. 16.613кг.
P12
41600шт.12080105 см. 280кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 09/06/2026
Формат PDF
Размер 16.17 MB
Каталог Systeme Infinity
Техническая документация
FSE00..15 Выключатель с самовозвратом серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
Формат PDF
Размер 237.46 kB
FSE00..15 Выключатель с самовозвратом серии Systeme Infinity
С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46923_26
Формат PDF
Размер 1.15 MB
Срок действия: 30/03/2026 - 29/03/2031
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46923_26
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