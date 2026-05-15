Systeme Infinity, Розетка С/У с ЗК и зар.устр.USB А+С 20Вт (250В, 16А, защ.шторки), Арктический лед

Розетка 250В/16А с заземлением и шторками с розеткой USB с двумя разъемами тип А и тип С. Механизм розетки совмещен с зарядным устройством USB тип С и А мощностью 20Вт. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.