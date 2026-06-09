Systeme Infinity, Выключатель (кросс.-переключатель) С/У 2кл. (250В,10АХ), Арктический лед
Systeme Infinity, Выключатель (кросс.-переключатель) С/У 2кл. (250В,10АХ), Арктический лед
Референс: FSE000173
Перекрестный переключатель 2-клавишный (схема 7+7) подходит для сетей 250 В, на ток 10 АХ. Матовая стеклянная клавиша, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Использование перекрестного переключателя позволяет управлять двумя источниками света из нескольких (более двух) точек. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.
2 500.02
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409302712
|10.6
|4.7
|10
|см.
|0.193
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409302729
|10.2
|19
|19.4
|см.
|1.65
|кг.
BAG
|2
|—
|10
|шт.
|4680409302729
|10.2
|19
|19.4
|см.
|1.65
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|14680409302726
|21
|40.5
|53
|см.
|16.548
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 09/06/2026
Формат PDF
Размер 16.17 MB
Каталог Systeme Infinity
Техническая документация
FSE00..73 Переключатель двухклавишный серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
Формат PDF
Размер 227 kB
FSE00..73 Переключатель двухклавишный серии Systeme Infinity
С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46923_26
Формат PDF
Размер 1.15 MB
Срок действия: 30/03/2026 - 29/03/2031
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46923_26
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