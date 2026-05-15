Выключатель (кросс.-переключатель) С/У 2кл. (250В,16АХ)

Перекрестный переключатель 2-клавишный (схема 7+7) подходит для сетей 250 В, на ток 10 АХ. Матовая стеклянная клавиша, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Использование перекрестного переключателя позволяет управлять двумя источниками света из нескольких (более двух) точек. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.